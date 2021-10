Chord Gitar Lagu Panah Asmara - Afgan, Viral di TikTok: Sudah Katakan Cinta, Sudah Ku Bilang Sayang

Afgan menyanyikan single terbaru berjudul Say Im Sorry sekaligus terobosan global pertamanya sekaligus debut dengan EMPIRE, label ikonis Amerika Serikat, Jumat (5/2/2021).

Lagu ini merupakan ciptaan mendiang musisi Chrisye dan sempat dinyanyikan sang legendaris.

Kemudian, Panas Asmara ini dinyanyikan kembali oleh Afgan pada 2010 lalu di Album The One.

Meskipun terbilang sudah lama, lagu Panah Asmara kini tengah viral di aplikasi TikTok pada 2021.

Sejumlah konten kreator hingga warganet memakai lagu itu menjadi background song.

Chord gitar dan lirik lagu Panah Asmara:

Intro: Am D Bm Fm Am D G

G C B F E Am D Bm

Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku

Fm Am D G

Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu

C B F E Am D Bm

Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku

Fm Am

Hanya kau yang membuatku begini

D G

Melepas panah asmara

Reff:

C D Bm Em

Sudah katakan cinta sudah kubilang sayang

Am Bm C D

Namun kau hanya diam tersenyum kepadaku

C D Bm Em

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Am Bm C D F D G

Ingin rasanya kau jadi milikku

C B F E Am D Bm

Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap

Fm Am D G

Dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia

C B F E Am D Bm

Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku

Fm Am

Hanya kau yang membuatku begini

D G

Melepas panah asmara

Kembali ke: Reff

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

Musik: Am D Bm Em Am D G

Kembali ke: Reff

C D Bm Em

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Am Bm C D Am Bm C F E

Ingin rasanya kau jadi milikku

Am Bm C D

Ingin rasanya kau jadi milikku

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara

