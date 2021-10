Chord Gitar & Lirik Lagu Dealova - Once Mekel: Aku Ingin Menjadi Sesuatu yang Selalu Bisa Kau Sentuh

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Dealova populer dinyanyikan oleh mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel.

Lagu tersebut dirilis pada 2005 sebagai soundtrack dari film berjudul sama besutan sutradara Dian W Sasmita.

Dealove juga populer menjadi soundtrack film yang berjudul sama 'Dealova' yang dibintangi oleh Jessica Iskandar, Evan Sanders, dan Ben Joshua.

Berikut chord kunci gitar Lagu Dealova yang dinyanyikan oleh Once Mekel:

Intro : Dm..G..C..F..Dm..E..

.

Dm E

aku ingin menjadi mimpi indah

Am

dalam tidurmu..

Dm G

aku ingin menjadi.. sesuatu

C

yang mungkin bisa kau rindu..

.

Dm E

karena, langkah merapuh

Am

tanpa dirimu..

Dm E

oh.. karena.. hati telah letih..

.

Dm E

aku ingin menjadi sesuatu

Am

yang selalu bisa kau sentuh

Dm

aku ingin kau tahu..

G C

bahwa ku selalu memujamu

Dm E

tanpamu, sepinya waktu

Am

merantai hati, oh..

Dm E

bayangmu.. seakan-akan..

.

Reff:

Am F Dm

kau seperti nyanyian

C E

dalam hatiku yang memanggil

Am E

rinduku padamu, woo..

Am F Dm C

seperti udara yang ku hela

E Am

kau selalu ada..

.

Dm Am Dm Am

o.. hu uu.. hoo ho.. hu uu..

Fm D# D G C

oo.. uuu.. o.. ho.. ooo..

.

E Am F C

hanya diri..mu yang bisa

G C G

membuatku tenang

E Am F

tanpa diri..mu

C G F

aku merasa hilang..

F Dm E

dan sepi, dan sepi ii..

.

Reff:

Am F Dm

kau seperti nyanyian

C E

dalam hatiku yang memanggil

Am E

rinduku padamu, woo..

Am F Dm C

seperti udara yang ku hela

E Am

kau selalu ada..

.

Am F Dm

kau seperti nyanyian

C E

dalam hatiku yang memanggil

Am E

rinduku padamu, woo..

Am F Dm C

seperti udara yang ku hela

E Am

kau selalu ada..

.

Dm Am

se..lalu ada..

Dm Am

kau se..lalu ada..

Dm Am

se..lalu ada..

Dm Am

kau se..lalu ada..

.

Outro :

Dm Am

sya lalalala.. lalalala.. lala..

Dm Am

sya lalalala.. lalalala.. lala..

Dm Am

sya lalalala.. lalalala.. lala..

Dm Am

sya lalalala.. lalalala.. lala..

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)