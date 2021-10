Babe Cabita ketika ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.Babe Cabita Terkenal karena Stand Up Comedy, Cita-citanya Bukan Komika Tapi Ingin Masuk STPDN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor dan komika Babe Cabita bisa terbilang sebagai pelawak yang sukses.

Ia kerap membuat konten lucu di media sosialnya.

Dari sana, banyak orang-orang yang menggemari dirinya.

Namun siapa sangka, awalnya Babe Cabita tidak pernah bercita-cita menjadi seorang komika di Stand Up Comedy.

Hal ini ia ungkapkan pada kanal YouTube Ngobrol Asix.

"Gak ada cita-cita jadi Stand Up Comedy. Cita-citanya dulu, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)," ungkapnya, dikutip Rabu (6/10/2021).

Kala itu laki-laki yang memakai seragam amat disukai oleh orang desanya. Sehingga ia pun pernah bisa masuk STPDN. Babe pun yakin karena tinggi tubuhnya memenuhi syarat.

Babe Cabita ketika ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini. (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Namun rencana itu berubah ketika dirinya diajak mengisi acara komunitas Stand Up Comedy di Medan.

Acara tersebut diisi oleh bintang tamu oleh komika asal ibu kota yaitu Ernest Prakasa.

"Be, ikutan Stand Up Comedy dong. Aku promosiin aja gak tahu. Apa itu Stand Up Comedy. Jadi aku ditawari jadi pembukanya. Mau karena ada duitnya. Kalau gak salah 500 ribuan," katanya lagi.

Awalnya ia sempat malu dan tidak menyampaikan pada sang kekasih. Hal ini karena Babe Cabita memang tidak punya dasar melawak.

Dan ternyata, acara yang ia ikuti terhitung besar dan booming di Medan. Dari sana, Babe Cabita mendapatkan sambutan yang meriah. Ia pun mengaku mulai ketagihan.

"Akhirnya karena untung, booming tuh. CEO nya bikin lagi, berturut-turut tiap bulan. Akhirnya kedua ketiga, jangan pisah yuk. Kita bikin komunitas," papar Babe lagi.

Setelah itu ada peluang masuk televisi Satnd Up Comedy. Babe Cabita pun mencoba mencari peruntungan.