Chord dan Lirik Lagu Tak Seindah Cinta Yang Semestinya - Naff, Kunci Gitar dari C

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Seindah Cinta Yang Semestinya - Naff:

Intro : C D Em



*

C D Em

Aku mencintai mu ... Setulus hatiku ...

C D G

Aku menyayangimu ... Dengan sepenuh jiwaku ...



C D Em

Aku mengasihimu ... Sepanjang usiaku ...

C D G

Aku menginginkanmu ... Lebih, dari apa pun ...





Reff :



C D

Meski tak seindah yang kau mau...

Em

Tak sesempurna cinta, yang semestinya...

C D G

Namun aku mencintaimu... sungguh ... mencintaimu ...



Back to : *



C D

Begitu erat, begitu lekat..

Em Em

Perasaanku, kepadamu ...

C D

Tak bisa ku hentikan, tak mampu ku tepiskan ...



Interlude :



C Em

C D G



Back to : Reff



C D

Meski tak seindah yang kau mau...

Em

Tak sesempurna cinta, yang semestinya...

C D G D Em

Namun aku mencintaimu... sungguh ... mencintaimu ...

C D G

Namun aku mencintaimu... sungguh ... mencintaimu ...



C D Em

