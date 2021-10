Chord Gitar dan Lirik Lagu Rindu yang Terlarang - Mahkota Band: Ku Puisikan Rindu di Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Rindu yang Terlarang pertama kali dipopulerkan mendiang Broery Pesolima berduet dengan Dewi Yull.

Lagu ini kemudian di cover band Mahkota dan menjadi lagu andalan Mahkota di album kedua mereka yang dirilis pada tahun 2010.

Mahkota merupakan grup musik asal Cianjur yang dibentuk pada tahun 2009.

Genre musik yang mereka bawakan adalah pop.

Grup musik ini beranggotakan Imeng (vokal), Rangga (bass), Ega Ganjar Raharja (gitar), Dino (drum) dan Verry (keyboard).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Rindu yang Terlarang - Mahkota:

Intro : Am...

Am Dm

sekian lama sudah kita telah berpisah

E Am E

ku rasa kini engkau tak sendiri lagi

Am Dm

aku pun kini juga seperti dirimu

Am E Am

satu hati telah mengisi hidupku..

*)

Am Dm

tak perlu engkau tahu rasa rindu ini

E Am E

dan lagi mungkin kini kau telah bahagia

Am Dm

namun andai kau dengar syair lagu ini

Am E Am

jujur saja aku sangat merindukanmu ..

G C

memang tak pantas mengkhayal tentang dirimu

E Am

sebab kau tak lagi seperti yang dulu

G C

kendati berat rasa rinduku padamu

E Am

biarkan ku hadang rinduku terlarang..

Musik : Am F G C

Dm F E Am

Dm Am

biar ku simpan saja

Dm Am

biar ku pendam sudah

F E Am G

terlarang sudah rinduku padamu...

Musik : Dm F E

.

*)

Am Dm

tak perlu engkau tahu rasa rindu ini

E Am E

dan lagi mungkin kini kau telah bahagia

Am Dm

namun andai kau dengar syair lagu ini

Am E Am

jujur saja aku sangat merindukanmu ..

Reff :

Am F G C

ku puisikan rindu di hatiku

Dm F E Am

ku harap tiada seorang pun tahu

Dm Am

biar ku simpan saja

Dm Am

biar ku pendam sudah

F E Am

oh terlarang sudah rinduku padamu..

Melodi : E A F Dm F

C Am F E..

.

Reff :

Am F G C

ku puisikan rindu di hatiku

Dm F E Am

ku harap tiada seorang pun tahu

Dm Am

biar ku simpan saja

Dm Am

biar ku pendam sudah

F E Am A

oh terlarang sudah rinduku padamu..

(Tribunnews.com)