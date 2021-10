Chord Lagu Hargai Aku - Armada: Selalu Saja Kau Anggap Ku Lemah, Merasa Hebat dengan yang Kau Punya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Hargai Aku yang dipopulerkan oleh Band Armada.

Seperti diketahui lagu Hargai Aku masuk dalam album Satu Hati Sejuta Cinta.

Lagu Hargai Aku dirilis oleh band Armada pada 2012.

Berikut Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Hargai Aku - Armada:

[intro] G E Am D

G



G E Am D G E

seringkali kau merendahkan ku

Am D Bm Em

melihat dengan sebelah matamu

Am D G

aku bukan siapa-siapa



G E Am D G E

selalu saja kau anggap ku lemah

Am D Bm Em

merasa hebat dengan yang kau punya

Am D G G7

kau sombongkan itu semua



[chorus]

C D G

coba kau lihat dirimu dahulu

Em Am D G G7

sebelum kau nilai kurangnya diriku

C D G

apa salahnya hargai diriku

Em Am D C D

sebelum kau nilai siapa diriku



G E Am D G E

seringkali kau merendahkan ku

Am D Bm Em

melihat dengan sebelah matamu

Am D G

aku bukan siapa-siapa

[chorus]

C D G

coba kau lihat dirimu dahulu

Em Am D G G7

sebelum kau nilai kurangnya diriku

C D G

apa salahnya hargai diriku

Em Am D G G7

sebelum kau nilai siapa diriku



[solo] C D G Em Am D G G7

C C Am D Bm Em Am D G G7



[chorus]

C D G

coba kau lihat dirimu dahulu

Em Am D G G7

sebelum kau nilai kurangnya diriku

C D Bm

apa salahnya hargai diriku

Em Am D G

sebelum kau nilai siapa diriku

Em Am D C D/F#-G

sebelum kau nilai siapa diriku

(Tribunnews.com)