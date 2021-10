Di Drama Korea Terbarunya, Song Hye Kyo Berperan sebagai Wanita Karier yang Stylish

Song Hye Kyo berperan sebagai Ha Young Eun dalam drama Korea berjudul “Now, We Are Breaking Up".

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Song Hye Kyo membintangi drama Korea berjudul “Now, We Are Breaking Up" yang dijawalkan tayang November 2021.

Now We Are Breaking Up menceritakan kisah cinta yang emosional disertai dengan drama putus cinta.

Dalam drama ini Song Hye Kyo berperan sebagai Ha Young Eun, manajer tim desain di sebuah label mode sekaligus seorang realis yang trendi dan cerdas.

Selain cantik dan trendi, Ha Young Eun juga terkenal dengan profesionalitasnya dalam hal pekerjaan dan cinta.

Melalui karakternya, Song Hye Kyo akan memerankan seorang wanita karir yang sukses dan cinta yang realistis dari seorang wanita berusia 30-an.

Dalam stills baru, Song Hye Kyo dengan sempurna berubah menjadi Ha Young Eun, yang mencintai pekerjaannya dan selalu melakukan yang terbaik.

Sebagai pemimpin tim di label fesyen, Ha Young Eun menunjukkan selera gaya yang luar biasa dengan pakaian yang berkelas namun nyaman.

Sedangkan lawan mainnya, Jang Ki Yong memerankan Yoon Jae Guk, seorang fotografer freelance yang kaya raya dan populer serta cemerlang dalam berpikir dan penampilan.

Sebagai tambahan, drakor Korea Now We Are Breaking Up diperankan oleh Jang Ki Yong, Song Hye Kyo, Choi Hee Seo, dan Kim Joo Heon sebagai bintang utamanya.

Memiliki genre romantis dan melodrama, Now We Are Breaking Up digarap oleh sutradara Lee Gil Boko. Sementara itu, penulis skenario dari Now We Are Breaking Up adalah Je In.

Drama Korea Now We Are Breaking Up direncanakan tayang mulai 12 November 2021 sampai 1 Januari 2022, nantinya drama ini akan tayang setiap hari Jumat dan Sabtu di stasiun tv SBS.