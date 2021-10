Tak Dianggap sebagai Artis, Shyalimar Malik Buktikan Diri Bisa Jadi Produser dan Pemain Sitkom 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemain film Shyalimar Malik sudah tidak terlihat lagi di dunia akting selama tiga tahun belakangan ini.

Shyalimar Malik seakan menghilang kabar beritanya. Hanya saja Februari lalu, ia viral karena mendapatkan hadiah mobil mewah dan uang ribuan dollar saat merayakan Valentine.

Kali ini, wanita yang akrab disapa Cima itu membawa kabar baik, yakni mencoba keberuntungannya menjadi produser yang membuat Sitkom bersama rumah produksi Winmar Entertaiment, yang tayang di channel Youtube Shyalimar Malik.

"Iya aku menghilang karena jadi konten kreator sih. Sekarang jadi produser dan membuat Sitkom yang tayang di Youtube," kata Shyalimar Malik ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (6/10/2021).

Cima mengatakan judul Sitkom yang ia produseri berjudul Kost Jaya Makmur. Dalam sitkomnya, ia mencoba mengangkat cerita kehidupan yang related dengan masyarakat.

"Aku mencoba berkarya aja yang memang ceritanya related gitu sama kita. Mencoba menjadi konten kreator yang mewakili perasaan masyarakat," ucapnya.

"Sudah tayang dua episode, rencananya mau 20 episode. Cuma mau lihat dulu respon masyarakat nih di dua episode ini, antusias ga," tambahnya.

Mantan kekasih Didi Mahardhika itu senang melihat respon dari masyarakat Indoneaia. Sehingga membuatnya semangat menampilkan jalan cerita yang menarik mata penonton.

"Gua punya beberapa teman mereka lucu semua. Jadi yaudah kita gabung dan jadi Sitkom menarik. Durasi engga panjang biar gak bosen," ungkap cucu Adam Malik, mantan Wakil Presiden Indonesia itu.

Alasan bintang film Gunung Kawi itu beralasan fokus menjadi konten kreator sampai membuat Sitkom, dikarenakan ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa terkenal lewat kemampuannya di industri hiburan ini.

"Walau gua udah jarang nongol lagi, gua mau buktiin gua punya karya. Karena selama ini masyarakat tuh nanya, 'ini (shyalimar malik) tuh Artis Apaan Ya? Oh sensasi doang'. Gua mau nunjukin gua punya bakat dan gua akan tunjukin ini," terangnya.

Sebelum fokus membuat sitkom, Shyalimar Malik sempat membuat konten tentang makanan. Namun, ia merasa kontennya tak disenangi penggemar, sehingga ia memberanikan diri membuat konten baru.

"Semoga disukai sama semua penonton dan masyarakat Indonesia," ujar Shyalimar Malik.