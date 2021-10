Chord Lagu Aku Milikmu - Iwan Fals: Aku Milikmu Malam Ini, Kan Memelukmu Sampai Pagi

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Iwan Fals berjudul 'Aku Milikmu' adalah lagu bernuansa romantis yang diciptakan oleh Pongky Barata.

Lagu ini masuk dalam album Iwan Fals 'Sunrise' yang dirilis pada tahun 2011.

Lagu Aku Milikmu ini juga menjadi original sountrack dari film Kekasih (2008).

Berikut chord gitar serta lirik lagu Aku Milikmu yang dinyanyikan oleh Iwan Fals:

Intro : F G C

F E Am G F..

.

C G

kupikir kau sudah

Am G

melupakan aku

F Em

ternyata hatimu

Dm G

masih membara untukku

.

(*)

C G

waktu kan berlalu

Am G

tapi tidak cintaku

F Em

dia mau menunggu

Dm G

untukmu untukmu..

.

Reff:

-G F G C

aku milikmu malam ini

-G F G Am

kan memelukmu sampai pagi

-G F E Am

tapi nanti bila ku pergi

-G F G C

tunggu aku di si ni..

.

Int. -G F Em..

.

Kembali ke : (*), Reff [2x]

.

F G Am -G

tunggu aku di..si ni

F G C

tunggu aku di si ni

.

Outro : F G C

(Tribunnews.com)