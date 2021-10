Spoiler One Piece 1028: Pemerintah Dunia akan Kendalikan Wano, Lucci Buru Robin, Kekuatan Aneh Sanji

Kru Bajak Laut Topi Jerami Sanji - Spoiler One Piece 1028 dirilis. One Piece 1028 akan menampilkan percakapan CP0 dengan karakter misterius hinggpertarungan Sanji melawan Queen.

TRIBUNNEWS.COM - Spoiler manga One Piece chapter 1028 dari Arlong Park Forums telah diunggah di Reddit.

Chapter terbaru arc Wano yang dijadwalkan akan dirilis pada Minggu (10/10/2021) ini diberi judul Brachiojaurus, atau dalam bahasa Indonesia bermakna Ular Brachio.

Dalam hal ini, Ular Brachio berhubungan dengan Queen yang akan berubah menjadi bentuk binatangnya untuk melawan Sanji.

Selain pertarungan antara anggota All Star dan sayap Topi Jerami, One Piece 1028 juga akan menampilkan CP0 dan sosok misterius yang berhubungan dengan kelompok rahasia tersebut.

Penasaran dengan cerita mereka?

Simak spoiler One Piece 1028 berikut:

Spoiler One Piece 1028

Color Spread One Piece 1028 didedikasikan untuk videogame dengan kalimat "This is your STORY".

Di bagian depan kita akan melihat Nami dan Usopp bermain seperti pita dengan headphone dan kacamata khusus.

Di bagian latar belakang ada layar videogame, game yang mereka mainkan mirip dengan game Super Smash Bros.