Story of Dinda Segera Tayang di Bioskop Online, Siapakah Pria yang Buat Aurelie Moeremans Bahagia?

Aurelie Moermans dalam Story of Dinda: Second chance of Happiness karya Ginanti Rona, segera tayang Oktober 2021 hanya di Bioskop Online.

TRIBUNNEWS.COM - Bioskop Online kembali menyuguhkan spin off film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).

Sukses dengan film sebelumnya, Story of Kale: When Someone’s in Love, kini Bioskop Online menghadirkan kisah dari sosok Dinda.

Kisah Dinda ini akan berlanjut dalam Story of Dinda: Second Chance of Happiness.

Story of Dinda: Second Chance of Happiness dijadwalkan tayang pada Oktober 2021 mendatang di Bioskop Online.

Dikutip dari press rilis yang diterima Tribunnews, film ini bercerita tentang Dinda (Aurelie Moeremans) yang harus merelakan hubungannya dengan Kale (Ardhito Pramono).

Dinda merasa hubungannya bersama Kale tidak membuatnya bahagia.

Ia menyadari dirinya terjebak dalam toxic relationship.

Seiring berjalannya waktu, Dinda ingin lepas dari kekasihnya yang toxic dan abusive.

Dinda akhirnya berjumpa dengan orang yang bisa memberikan rasa tenang dan mampu bersikap dewasa.

Bersama pria ini, Dinda bisa saling menghargai.