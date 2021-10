Chord Gitar Bahaya - Arsy Widianto feat Tiara Andini: Andai Kau Bisa Mengerti, Betapa Beratnya Aku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bahaya yang dipopulerkan oleh Arsy Widianto featuring Tiara Andini.

Lagu ciptaan dari Yovie Widianto ini merupakan singel keempat dari projek music series Arsy dan Tiara.

Tiga lagu lain yang telah mereka rilis sebelumnya adalah "Cintanya Aku", "Diam - Diam", dan "Padamu Luka".

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bahaya - Arsy Widianto feat Tiara Andini

C Fm Am Gm Sebenarnya aku ingin dekatmu F#m B E Namun ku sadari ku tak bisa A Dm Tak boleh ku disini Dm G Bahaya ku makin cinta C Fm Ku tak ingin jauh Am Gm C Tak ingin berpisah F#m B Mengapa semua selalu indah A Dm Saat denganmu? E Sayang untuk di akhiri. Reff

A C# Andai kau bisa mengerti F#m Em A Betapa beratnya aku D C#m F#m Harus aku tetap tersenyum Bm E Padahal hatiku terluka. A C# Adakah arti cinta ini? F#m Em A Bila ku tak jadi denganmu D C#m F#m Jika memang ku harus pergi Bm E A Yakinlah hatiku kamu. A Dm Bukankah semesta F#m Em A yang pertemukan kita? B G# C#m Haruskah ku sampaikan pada bintang? F#m Bm Mengapa bukan kamu C# Yang memiliki aku?. Reff

A C# Andai kau bisa mengerti F#m Em A Betapa beratnya aku D C#m F#m Harus aku tetap tersenyum Bm E Padahal hatiku terluka. A C# Adakah arti cinta ini? F#m Em A Bila ku tak jadi denganmu D C#m F#m Jika memang ku harus pergi Bm E A Yakinlah hatiku kamu. A# D# G#m Mengapa cinta pertemukan? C# Bm F# Bila akhirnya di pisahkan A# D# G#m Dan mengapa ku jatuh cinta? Bm C# Pada cinta yang tak jatuh padaku. Musik: G B Em Dm G Reff

C Bm Em Harus aku tetap tersenyum Am D Padahal hatiku terluka G B Adakah arti cinta ini? Em Dm G Bila ku tak jadi denganmu C Bm Em Jika memang ku harus pergi Am D Yakinlah hatiku kamu G B E Dm G Kamu HU HU Kamu huhu C Bm Em Harus aku tetap tersenyum Am D Padahal hatiku terluka G B Adakah arti cinta ini? Em Dm G Bila ku tak jadi denganmu C Bm Em Jika memang ku harus pergi Am D Em Bm Yakinlah hatiku kamu, hu-uu Am D C Cm G Yakinlah cinta untukmu, hu-uu





(Tribunnews.com)

