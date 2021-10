Chord Gitar dan Lirik Lagu Manusia Setengah Dewa - Iwan Fals: Wahai Presiden Kami yang Baru

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Manusia Setengah Dewa dari penyanyi Iwan Fals.

Lagu ini masuk dalam album bertajuk Manusia Setengah Dewa yang dirilis pada 2004.

Video klip lagu Manusia Setengah Dewa diunggah di YouTube Musica Studio's pada 5 Januari 2013.

Chord gitar dan lirik lagu Manusia Setengah Dewa - Iwan Fals :

[Intro] C

C G Am Em

Wahai presiden kami yang baru

F G

Kamu harus dengar suara ini

C G Am Em

Suara yang keluar dari dalam goa

F G

Goa yang penuh lumut kebosanan

C G Am Em

Walau hidup adalah permainan

F G

Walau hidup adalah hiburan

C G Am Em

Tetapi kami tak mau dipermainkan

F G

Dan kami juga bukan hiburan

Am Em F G

Turunkan harga secepatnya

Am Em F G

Berikan kami pekerjaan

Am Em

Pasti kuangkat engkau

F G

Menjadi manusia setengah dewa

[Reff]

C F C G

Masalah moral masalah akhlak

C F G

Biar kami cari sendiri

C F C G

Urus saja moralmu urus saja akhlakmu

C F G

Peraturan yang sehat yang kami mau

Am Em F G

Tegakkan hukum setegak-tegaknya

Am Em F G

Adil dan tegas tak pandang bulu

Am Em

Pasti kuangkat engkau

F G

Menjadi manusia setengah dewa

[Intro] C G Am Em F G 2x

[Kembali ke Reff]

Am Em F G

Turunkan harga secepatnya

Am Em F G

Berikan kami pekerjaan

Am Em F G

Tegakkan hukum setegak-tegaknya

Am Em F G

Adil dan tegas tak pandang bulu

Am Em

Pasti kuangkat engkau

F G

Menjadi manusia setengah dewa

C G Am Em

Wahai presiden kami yang baru

F G

Kamu harus dengar suara ini..

Video klip lagu Manusia Setengah Dewa:

