Nikita Willy Hamil 14 Minggu, Bagikan Detik-detik saat Beri Kejutan ke Indra Priawan

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Nikita Willy mengumumkan hamil anak pertamanya dengan Indra Priawan.

Saat ini usia kehamilan Nikita Willy sudah memasuki 14 minggu.

Hal itu diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @nikitawillyofficial94 pada Minggu (10/10/2021).

"14 weeks pregnant," tulis Nikita Willy.

Baca juga: Kabarkan Penyanyi Elly Kasim Meninggal Dunia, Nikita Willy: Selamat Jalan Tante

Baca juga: Saat Putus Hubungan, Indra Priawan Semakin Ditunjukkan Nikita Willy Masuk Kriteria Jadi Istrinya

Selain Nikita Willy, ungkapan kebahagiaan juga disampaikan oleh sang suami.

Indra Priawan mengunggah foto maternity bersama sang istri.

Ia pun turut menyelipkan tiga video USG dalam postingannya.

"Soon to be parents. So excited and can hardly wait to meet our little miracle

(Segera menjadi orang tua sangat bersemangat dan tidak sabar untuk bertemu dengan keajaiban kecil kami)," tulis Indra.

Nikita Willy hamil, Indra Priawan ungkap kebahagiaan (Instagram @indpriw)

Baca juga: Indra Bekti Soroti Kelakuan Netizen Membandingkan Perut Lesti Kejora dan Aurel Hermansyah

Baca juga: Indra Bekti Sempat Marah Saat Ditanya Soal Kehamilan Lesti Kejora

Sementara itu, Nikita Willy turut berbagi cerita saat pertama mengetahui dirinya positif hamil.