Chord dan Lirik Lagu Sotya - Dru Wendra: Iki Tulising Kidungku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan chord Sotya yang diciptakan oleh Dru Wendra Wedhatama.

Sotya pertama kali dinyanyikan oleh Gapero Creative dan dibagikan melalui kanal Youtube pada 17 Desember 2019 lalu.

Kini lagu berbahasa Jawa ini telah dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi seperti Eny Sagita, Happy Asmara, Woro Widowati, hingga Yenni Inka.

Berikut chord dan lirik lagu Sotya - Dru Wendra :

Intro: G Bm C D

G Bm

Iki tulising kidungku

C D G

Kanggo sira hapsarining kalbu

G Bm

Eseme kang manis madu

C D G

Dasar ayu parasmu kang tanpo layu

Bm Em

Nimas sesotyaning ati

C D G

Yamung ndiko kang sawiji

Bm Em

Langit bumi kang hanyekseni

C D G

Nalikane ngucap janji ono lathi

G C

Yo mung siji... sesotyaku

Am D G

Memanikku mung nimas wong ayu

G C Am D G

Panyuwunku mugo nimas ora lali marang janji setyamu

Em Bm

Nanging kabeh kui muspro

C D G

Eling kalamun pupusing tresno

Em Bm

Wes tak cobo nglalekke sliramu

C D G

Nanging tak lali lali tan biso lali

C D G

Nanging tak lali lali tan biso lali

