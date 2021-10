Chord Gitar dan Lirik Lagu Katakanlah - Drive: Aku Merindukan Kamu yang Dulu

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Katakanlah merupakan lagu yang dinyanyikan grup band Drive.

Lagu ini termasuk kedalam album ketiga mereka, Bintang yang Bersinar, yang dirilis pada 2010.

Grup musik Drive sendiri dibentuk pada 2005 dengan aliran musik pop rock dan rock alternatif.

Saat ini personel mereka berjumlah tiga orang yaitu Rizky Abdurrahman, Ilhamsyah Dyego Pratama, dan Saleh Budi Rahardjo.

Berikut chord dan lirik lagu Katakanlah - Drive:

Intro : C G - F

C G - F

C G F

Seakan menahan matahari tuk kembali

C G F

Melakukan hal yang tak mungkin

C G F

Menelusuri jalan pikiranmu saat ini

C G F

Membuat ku tak berhenti berpikir

Dm Am G

Apa yang t'lah merubah sikapmu padaku

Dm Am G

Oh adakah yang ku tak pernah tahu

Dm Am G E

Jika ada sesuatu yang membuatmu gelisah

Chorus :

Am F C G

Yang kau ingin katakanlah

Am F C G

Yang kau mau katakanlah padaku

Am F C G F

Tak ingin kau merubah keadaan ini

G

Aku merindukan kamu yang dulu

Intro : C G - F

C G - F

Dm Am G

Apakah ku harus meninggalkan semua

Dm Am G

Kehidupanku semua yang tak kau suka

Dm Am G E

Apakah ku harus tak lagi menjadi diriku

==> Kembali ke : Chorus

A# F C

Ku berikan waktu untuk berpikir

G A#

Cara mengatakannya padaku

F G

Ku ingin kau tahu ku takkan berubah

Chorus :

Am F C G

Yang kau ingin katakanlah

Am F C G

Yang kau mau katakanlah padaku

Am F C G

Kau ingin katakanlah

Am F C G

Kau ingin katakanlah

Am F C G F

Tak ingin kau merubah keadaan ini

G

Aku merindukan kamu yang dulu

Outro : C G-F

C G-F

