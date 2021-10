Chord Gitar Lagu Crolatte - Yunan Helmi, Viral di TikTok: Coba Sejenak Mengenal Aku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Crolatte dalam artikel berikut ini.

Lagu Crolatte dinyanyikan oleh penyanyi Yunan Helmi.

Dirilis pada 2018 lalu, lagu ini masuk dalam album bertajuk Langkah Tepat.

Lagu ciptaan Yunan Helmi ini tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: coba sejenak mengenal aku, bukan tak mungkin kau akan menemukan aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui.

Chord Gitar Lagu Crolatte - Yunan Helmi:

[Intro]

G C G C

[Verse 1]

G C G C

Hangat senyummu memastikan harapanku padamu, padamu, oh yeah

G C G C

Meski ku tau tak akan mudah bagiku denganmu, denganmu, oh yeah

A7 Bm7 A7

Segala tentangmu istimewa

A7 Bm7 D

Andai aku mendapatkanmu bintang dunia

[Chorus]

G D

Coba sejenak mengenal aku

F E7

Bukan tak mungkin kau akan menemukan

A7 C Bm E7 A7

Aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui

C D

Dan berharap untuk memilikimu

[Verse 2]

G C

Kau keindahan di mataku kau sempurna

G C

Tak kurang tak lebih, oh yeah

A7 Bm7 A7

Izinkan aku untuk mencoba

A7 Bm7 D

Andai aku mendapatkanmu bintang dunia

[Chorus]

G D

Coba sejenak mengenal aku

F E7

Bukan tak mungkin kau akan menemukan

A7 C Bm E7 A7

Aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui

C D

Dan berharap untuk memilikimu

[Bridge]

A7 Bm7 A7

Segala tentangmu istimewa

A7 Bm7 D D#

Andai aku mendapatkanmu bintang dunia

Overtune

[Chorus]

G# D#

Coba sejenak mengenal aku

F# F7

Bukan tak mungkin kau akan menemukan

A#7 C# C F7 A#7

Aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui

C# D#

Dan berharap untuk memilikimu

(Tribunnews.com)