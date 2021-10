Dapat Kado Ultah Tas Mewah Seharga Rp4.7 M Dari Suami, Shandy Purnamasari Istri Juragan 99 Terharu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Shandy Purnamasari baru saja merayakan ulang tahun yang ke 30 pada hari Minggu (10/10/2021) kemarin.

Ia mendapat sebuah kado spesial dari suaminya, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 yakni sebuah tas mewah dari brand Hermes.

Dalam video yang diunggah oleh Juragan 99, terlihat bahwa Shandy sangat terkejut dengan hadiah tas yang diketahui memiliki harga miliaran rupiah itu.

Bahkan, Shandy mengaku bahwa hadiah kali ini adalah hadiah ulang tahun termahal yang pernah ia terima.

"Aku terharu banget tasnya bagus banget," ucap Shandy Purnamasari dikutip Tribunnews.com dari akun Instagramnya, Senin (11/10/2021).

"Ini hadiah termahal ini lho," lanjut Shady.

Harga tas mewah yang dijadikan hadiah oleh Gilang diperkirakan mencapai Rp 4.7 miliar. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram Hermes Indonesia.

Shandy menerima tas Hermes Kelly "Kellwood" seharga $326,500.00 atau jika dirupiahkan denilai Rp 4.734.250.000. Hal itu diketahui dari unggahan akun Intagram @hermes_selebritii.

Sebelum memberikan tas mewah, Juragan 99 juga sudah memberikan kejutan berupa bunga mawar yang mencapai ratusan ribu tangkai untuk ulang tahun Shandy.

"Aku siapin sebanyak 101091 bunga mawar sesuai tanggal lahirmu," kata Juragan 99.

Selain keluarga, Shandy Purnamasari juga diberikan surprise oleh teman-teman dekatnya seperti, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Maharani Kemala dan Dewa Gede Adiputra.