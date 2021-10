Hamil Anak Pertama, Nikita Willy Bagikan Detik-detik saat Beri Kejutan ke Indra Priawan

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari artis Nikita Willy.

Nikita mengumumkan dirinya tengah hamil anak pertama.

Menurut istri Indra Priawan ini, kehamilannya saat ini memasuki usia minggu.

Hal itu diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @nikitawillyofficial94 pada Minggu (10/10/2021).

"14 weeks pregnant," tulis Nikita Willy.

Selain Nikita Willy, ungkapan kebahagiaan juga disampaikan oleh sang suami.

Indra Priawan mengunggah foto maternity bersama sang istri.

Ia pun turut menyelipkan tiga video USG dalam postingannya.

"Soon to be parents. So excited and can hardly wait to meet our little miracle

(Segera menjadi orang tua sangat bersemangat dan tidak sabar untuk bertemu dengan keajaiban kecil kami)," tulis Indra.