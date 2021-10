Cerita Jennifer Jill saat Direhabilitasi selama 6 Bulan Terkait Kasus Narkoba, Sempat Merasa Depresi

TRIBUNNEWS.COM - Artis Jennifer Jill kini tengah menikmati momen kebahagiaan setelah bebas dari penjara beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, istri ajun Perwira ini sempat menjalani rehabilitasi selama 6 bulan terkait kasus narkoba.

Ia menceritakan pengalamannya sebagai pengguna narkoba saat direhabilitasi.

Hal itu terlihat dalam kanal YouTube Ivan Gunawan tayang pada Minggu (10/10/2021).

"Gue bilang kalau orang narkoba bukan masuk penjara, harus direhab," ujar Jennifer Jill.

Ia menuturkan, seseorang pemakai narkoba tapi mendapatkan hukuman penjara, tidak akan menyelesaikan permasalahan.

Lantaran, Jennifer sudah merasakan pengalaman saat berada di sel tahanan.

"Tidak, i'am sorry to say tidak (menyelesaikan masalah)," ujar Jennifer.

Saat berada di dalam penjara, Jennifer Jill masih bisa melakukan beberapa aktivitas.

Namun, ia tetap saja meratapi nasibnya ketika berada di balik jeruji besi.

