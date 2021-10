Chord dan Lirik Lagu Rembulan ing Wengi - Ipa Hadi S: Howoning Njero Batin Pengen Tansah Sesanding

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Rembulan yang diciptakan oleh Ipa Hadi Sasono.

Lagu Rembulan juga populer dengan judul sesuai liriknya, Rembulan ing Wengi yang berarti bulan di malam hari.

Lagu ini telah dinyanyikan juga sejumlah penyanyi seperti Nella Kharisma, Woro Widawati, dan Tasya Rosmala.

Intro:

Am..Em..F..C..

C-G/B-Am..G..C..

C

rembulan ing wengi

F

tansah anyekseni

G

endah paras manis

C C-G/B

esem lan guyumu

Am Em

ginambar ing batin

F C

tan biso nglalekke

Dm G

yekti..nimas

C G

ora ono liyane..

C

tatapan netramu

F

nembus ing atiku

G

agawe aku mung

C C-G/B

mikirne sliramu

Am Em

cahyaning rembulan

F C

kalah klawan esemmu

Dm G

amung.. nimas...

Reff:

Am Em

howoning njero batin

F C

pengen tansah sesanding

F C

yo mung karo nimas

Dm E

atiku mung kanggo nimas..

Am Em

nadyan akeh pepalang

F C

ngalangi dalan katresnan

Dm C

iku pancen dalan supoyo

Dm G Am

tresno iki.. bakal kasembadan..

Outro:

Am..Em..F..C..

C-G/B-Am..G..C..

Baca juga: Chord Gitar Banyu Moto - Nella Kharisma dan Dory Harsa, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sewu Kuto - Didi Kempot, Kunci dari G: Sewu Kuto Uwis Tak Liwati

Baca juga: Chord Gitar Menepi - Ngatmombilung, Guyon Waton Cover: Mencintai Dalam Sepi Dan Rasa Sabar Mana Lagi

(Tribunnews.com)