Chord Gitar Teman Hidup - Judika: Aku Tetap Menunggu Sampai Kau yang Kutunggu Jadi Teman Hidupku

Chord Gitar Lagu Teman Hidup - Judika:

Intro : C G F -Am G..

C G Am

tak perlu banyak alasan..

G F

tuk ungkapkan semua perasaanku..

-G C G Am

hu.. uu ku tahu itu tak mudah

G F

tuk luluhkan hatimu yang membeku..

Fm

tuk mencintaiku..

Am E

ku sabar.. kutunggu sampai

G D Dm

engkau pun mau.. uu..



G

dengarlah sayangku..

Reff :

C G

aku tetap menunggu..



Am Em

sampai kau yang kutunggu..



F

jadi teman hidupku..

Dm G

memeluk diriku..

C G

aku tetap setia..

Am Em

sampai kau yang kucinta..

F

ku miliki selamanya..

Fm (C)

selamanya..

C G Am

ku takkan lelah menanti..

G F

walau sampai memutih rambutku ini..

-G

ho o oo oooo..

C G Am

karna ku yakin sang waktu..

Em F

pertemukan hatiku dan hatimu..

Fm

kau bidadariku..



Am

ku sadar..

E G D G

tak bisa hidup tan..pamu..

Reff :

C G

aku tetap menunggu..

Am Em

sampai kau yang kutunggu..

F

jadi teman hidupku..

Dm G

memeluk diriku..

C G

aku tetap setia..

Am Em

sampai kau yang kucinta..

F Em

ku miliki selamanya..

Dm G Bb F C..

selamanya.. ho oo..

Bb F G..

selamanya..

C -Am G G -Am

kau kurindukan.. selamanya dihati..

D G

sampai kapanpun.. tetap ku nanti..

Reff :

C G Am G F..

aku tetap menunggu..

Dm G

teman hidupku..

Fm G

jadi milikku..

C G

(aku tetap menunggu..)

Am E

(sampai kau yang kutunggu..)

F

jadi teman hidupku..

Fm G

jadi teman hidupku.. hoo..

C G

aku tetap setia..

Bb A

sampai kau yang kucinta..

Dm Em

ku miliki selamanya..

F

kau ku miliki..

G C G F

selama-lamanya.. o oooou..

C G F

selamanya.. hu uuu u..

Video Klip Lagu Teman Hidup - Judika:

