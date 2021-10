Chord Khaylila's Song - Sheila On 7: Dengan Senyummu Senjata Membeku

Band Sheila On 7 (SO7) menghibur penggemarnya pada konser bertajuk Harmonia Classic Story, di Live Space, kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019). Tema konser tersebut terinsipirasi dari salah satu lagu hits milik Sheila On 7 yaitu Kisah Klasik. Tribunnews/Herudin

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Khaylila's Song, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Khaylila's Song ini termuat di album Pejantan Tangguh, dirilis pada 2004, silam.

Lagu ini diciptakan Eross Candra untuk adik kandungnya yang saat itu masih kecil dengan memuat pesan-pesan bagi adiknya jika nanti tumbuh besar.

Berikut chord Khaylila Song dari Sheila On 7

[intro] F C G 2x

Em D

Khaylila yang cantik

C Bm

Cepatlah kau besar

Am D

Ajarkan dunia

C

berbagi seperti yang ku ajarkan kepadamu

Em D

Khaylila yang mungil

C Bm

Bila kau jadi pemimpin

Am D

Berikan hak mereka

C

Bebas dari rasa takut juga rasa tertindas

[chorus]

G

Dengan senyummu senjata membeku

C D

Tantara bernyanyi ikuti tingkahmu

G

Tak ada lagi naluri menguasai

C D F C G F C G

Perlahan berganti naluri berbagi

Em D

Satu hal yang pasti

C Bm

Ajarkan anak kita

Am D

Berbagi memberi

C

Lebih dari yang kita lakukan untuk saat ini

[chorus]

G

Dengan senyummu senjata membeku

C D

Tantara bernyanyi ikuti tingkahmu

G

Tak ada lagi naluri menguasai

C D

Perlahan berganti naluri berbagi

G

Dengan senyummu langit terpeluk

C D

Bintang bertakuk ku butuh kau sentuh

G

Tak ada lagi yang ku takuti

C D E

Ku terlindungi dengan sentuhanmu

[chorus]

A Bm

Dengan senyummu senjata membeku

C#m D E

Tantara bernyanyi ikuti tingkahmu

A Bm

Tak ada lagi naluri menguasai

C#m D E A

Perlahan berganti naluri berbagi

[outro] A

A C D F G 2x A

(Tribunnews.com)