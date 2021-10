Silet Awards 2021 Hadirkan Kategori untuk Pasangan Sinetron dan Keluarga Vlogger

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan dalam sinetron menjadi daya tarik bagi ajang penghargaan Silet Awards 2021. Ajang tersebut pun mempersiapkan kategori Sinetron Tersilet 2021.

Andin dan Aldebaran di Sinetron Ikatan Cinta masuk dalam nominasi tersrbut dan akan bersaing dengan Darma dan Bule Wiwik (Amanah Wali), Ismet dan Ani (Amanah Wali), Nino dan Elsa (Ikatan CInta), serta Pangeran dan Putri (Putri Untuk Pangeran).

Uniknya yang menjadi perhatian adalah bintang sinetron Amanah Wali yaitu Rizky Inggar sebagai Bule Wiwik.

Banyak yang belum tahu asal mula karier Rizky Inggar yang merupakan seorang penyanyi dan mulai dikenal luas masyarakat ketika mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi, X Factor Indonesia.

Kemudian banyak juga yang tidak tahu kalau Evan Sanders yang dalam sinetron Ikatan Cinta sebagai Nino, lahir di Biak, Papua, dan merupakan seorang penyanyi yang sudah memiliki album.

Selain itu, Evan juga pernah berkarier di Malaysia sebagai aktor. Glenca chysara yang memerankan karakter Elsa, merupakan aktris yang memulai karier sejak usia 12 tahun.

Nominasi Pasangan Sinetron Tersilet dan Keluarga Vlogger Tersilet di ajang Silet Awards 2021.

Di samping itu, ia juga merupakan seorang penyanyi dan bakat tersebut turun dari ayahnya yang juga seorang musisi di era 90-an.

Selain Kategori Pasangan Tersilet, ada pula Kategori Keluarga Vlogger Tersilet tahun ini.

Nominasinya dalam kategori tersebut adalah ada Bapau Family, Rans Entertainment, The Atta Family, The Hermansyah a6 serta The Onsu Family.

Ajang Silet Awards 2021 akan digelar pada 21 Oktober 2021 mendatang dan akan disiarkan live di stasiun televisi RCTI.