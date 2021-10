Chord Gitar dan Lirik Lagu Halu - Feby Putri: Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Halu yang dinyanyikan oleh Feby Putri.

Halu dirilis pada 2019.

Lagu Halu tergabung dalam album bertajuk "Halu".

Genre dari lagu tersebut adalah folk.

Baca juga: Chord Bertahan di Sana - Sheila On 7: Masih Banyak yang Harus Kucari

Chord dan lirik lagu Halu yang dinyanyikan oleh Feby Putri (instagram/fbyputrinc)

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Indah Cintaku - Vanessa Angel ft Nicky Tirta: Ku Ingin Kau Tahu

Chord dan lirik lagu Halu - Feby Putri

Halu - Feby Putri

Dm G E Am

Senyumanmu yang indah bagaikan candu

Dm G C

Ingin trus ku lihat walau!

C Am Dm G

Ku berandai kau disini mengobati rindu ruai

C Am Dm

Dalam sunyi ku sendiri meratapi

G F

Perasaan yang tak jua di dengar

C Am Dm G

Tak kan apa bila rasa ini tumbuh sendirinya

C Am Dm

Tak berdaya diri bila di antara

G C

Walau itu hanya bayang-bayangmu

Dm G E Am

Senyumanmu yang indah bagaikan candu

Dm G

Ingin trus ku lihat walau dari jauh

Dm G

Skarang aku pun sadari semua hanya mimpiku

A Dm G F

Yang berkhayallah kan bisa bersamamu

Em A F# Bm

Senyumanmu yang indah bagaikan candu

Em A D

Ingin trus ku lihat walau dari jauh

Em A F#

Skarang aku pun sadari semua hanya mimpiku

B Em A G

Yang berkhayallah kan bisa bersamamu

Em A F# Bm

Senyumanmu yang indah bagaikan candu

Em A D

Ingin trus ku lihat walau dari jauh

Em A F#

Skarang aku pun sadari semua hanya mimpiku

B Em A G

Yang berkhayallah kan bisa bersamamu

G Bm G Bm

Dihampiri seribu ragu hanya membisu …uuuuu..uuuuu

G Bm G Bm

Dihampiri seribu ragu hanya membisu …uuuuu..uuuuu

Dihampiri seribu ragu hanya membisu …uuuuu..uuuuu

D

Ku berkhayal

Baca juga: Chord Gitar Lagu Pernah Salah - Mawar de Jongh, dari Kunci C: Hatiku Memanggil Hatimu yang Beku

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar