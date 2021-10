Chord Gitar dan Lirik Lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta - Spring: Menerimaku sebagai Teman Barumu

Tangkapan Layar akun Youtube Sony Music MY

Berikut chord gitar dan lirik lagu Lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta - Spring:

Intro : F C Dm G C G

.

C F

ku tak tahu mengapa

C

tiba-tiba sahaja

Dm G C

di dalam hati ini sering rindu padamu

Dm G C G

ingin ku meluahkan, tak berdaya

.

C F

ku tahu engkau jua

C

sangat sayang padaku

Dm G

kau pun sering merindu

C

bila tidak bertemu

Dm G

ternyata kau dan aku

C C-Bm-Am

pendam rasa..

.

Chorus :

Am F

kau dan aku sudah ditakdirkan bertemu

G C C-Bm-Am

dan tiba-tiba kita jatuh cinta

Am F

ini semua sudah suratan Ilahi

G C

dan kita harus hadapi kenyataan

F C

biar.. apapun terjadi

F C

aku.. harap engkau tabah..

Dm G C

menerimaku sebagai teman barumu

Dm G C G

semoga kita saling sayang, bahagia..

.

(*)

C F

janganlah engkau pergi

C

semadi di hatiku

Dm G C

masih menyayangimu, oh sayangku..

.

Int. : C E A# C

E A# C

C-Bm-Am

.

Dm G

bila sehari tak pandang

C

aku rindu..

Dm G

bila sehari tak pandang

C

aku rindu..

(Tribunnews.com)