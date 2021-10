Chord Gitar dan Lirik Lagu Surat Buat Wakil Rakyat - Iwan Fals: Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Surat Buat Wakil Rakyat, yang dinyanyikan oleh Iwan Fals.

Surat Buat Wakil Rakyat dirilis pada 1987.

Lagu Surat Buat Wakil Rakyat tergabung dalam album bertajuk "Wakil Rakyat".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Surat Buat Wakil Rakyat, yang dinyanyikan oleh Iwan Fals (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

Chord gitar dan lirik lagu Surat Buat Wakil Rakyat - Iwan Fals

Intro : C

C F C

Untukmu yang duduk sambil diskusi

C G C

Untukmu yang biasa bersafari

F Dm G C

Di sana, di gedung DPR

C F C

Wakil Rakyat kumpulan orang hebat

C G C

Bukan kumpulan teman-teman dekat

F Dm G C

Apalagi sanak famili

G F

Di hati dan lidahmu kami berharap

G C

Suara kami tolong dengar lalu sampaikan

G F

Jangan ragu jangan takut karang menghadang

G C

Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

F C G C



C F C

Di kantong safarimu kami titipkan

C G C

Masa depan kami dan negeri ini

F Dm G C

Dari Sabang sampai Merauke

G F

Saudara dipilih bukan dilotre

G C

Meski kami tak kenal siapa saudara

G F

Kami tak sudi memilih para juara

G C

Juara diam juara he’eh juara ha ha ha

intro : C F C

C F G

C Bb C

C F 2x

Back to top

C Am C Am

Wakil Rakyat seharusnya merakyat

Dm F G C

Jangan tidur waktu sidang soal rakyat

C Am C Am

Wakil Rakyat bukan paduan suara

Dm F G C

Hanya tau nyanyian lagu setuju

(Tribunnews.com)

