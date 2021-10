Lirik Lagu Rohatil Kisah Sang Rasul - Habib Syech Assegaf: Abdullah Nama Ayahnya, Aminah Ibundanya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Rohatil atau Kisah Sang Rasul dipopulerkan oleh Habib Syech Abdul Qadir Assegaf atau Habib Syech Assegaf.

Habib Syech Abdul Qodir Assegaf merupakan pemuka agama di Indonesia kelahiran Surakarta, Jawa Tengah.

Habib Syech Assegaf dikenal melalui dakwah sholawat.

Berikut Lirik Lagu Rohatil Kisah Sang Rasul - Habib Syech Assegaf :

Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Fii layaaliil maulidi

Fii layaaliil maulidi



Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya

Abdul Muthalib kakenya, Abu Thalib pamannya

Khadijah istri setia, Fathimah putri tercinta

Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama

Inilah kisah sang Rosul, yang penuh suka duka

Inilah kisah sang Rosul, yang penuh suka duka

Oh Penuh Suka Duka, Oh Penuh Suka Duka

Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Fii layaaliil maulidi

Fii layaaliil maulidi



Dua bulan di kandungan, wafat ayahandanya

Tahun Gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya

Sesuai adat yang ada, disusui Halimah

Enam tahun usianya, wafat ibu tercinta

Inilah kisah sang Rosul, yang penuh suka duka

Inilah kisah sang Rosul, yang penuh suka duka

Oh Penuh Suka Duka, Oh Penuh Suka Duka



Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Fii layaaliil maulidi

Fii layaaliil maulidi



Delapan tahun usia, kakek meninggalkannya

Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela

Saat kecil penggembala, dagang saat remaja

Umur dua puluh lima, memperistri Khadijah

Inilah kisah sang Rosul, yang penuh suka duka

Inilah kisah sang Rosul, yang penuh suka duka

Oh Penuh Suka Duka, Oh Penuh Suka Duka



Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Fii layaaliil maulidi

Fii layaaliil maulidi



Diumur ketiga puluh, mempersatukan bangsa

Saat peletakan batu, Hajar Aswad mulia

Genap 40 tahun, mendapatkan risalah

Ia pun menjadi Rosul, akhir para Anbiya

Inilah kisah sang Rosul, yang penuh suka duka

Inilah kisah sang Rosul, yang penuh suka duka

Oh Penuh Suka Duka, Oh Penuh Suka Duka



Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Roohatil athyaaru tasyduu fii layaaliil maulidi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Wa bariiqun-nuuri yabduu min ma’aanii Ahmadi

Fii layaaliil maulidi

Fii layaaliil maulidi

(Tribunnews.com)