Chord dan Lirik Lagu Kamu dan Kenangan - Maudy Ayunda: Walau Masih Bisa Senyum

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Kamu dan Kenangan yang dipopulerkan oleh Maudy Ayunda.

Lirik lagu Kamu dan Kenangan diciptakan Melly Goeslaw dan diaransemen oleh Anto Hoed.

Lagu yang dirilis pada Juli 2019 ini merupakan soundtrack film Habibie Ainun 3.

Hingga Sabtu (16/10/2021), video klip lagu tersebut telah ditonton lebih dari 13 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kamu dan Kenangan - Maudy Ayunda:

[Intro]

Am C

[Verse]

Am

Seusai itu

Dm

senja jadi sendu

Dm G

awan pun mengabu kepergianmu

F C

Menyisakan duka dalam hidupku

Am

Ku meminta rindu menyesali waktu

Dm

Mengapa dahulu

G

Tak kuucapkan

F C

Aku mencintaimu sejuta kali sehari

C Dm

Walau masih bisa senyum

E Am

Namun tak selepas dulu

G D/F# G

Kini aku kesepian

[Chorus]

C

Kamu dan segala kenangan

E

Menyatu dalam waktu

Am A

Yang berjalan dan aku

A F

Kini sendirian

Dm G

Menatap dirimu hanya bayangan

G C

Tak ada yang lebih pedih

E Am

Daripada kehilangan dirimu

A F

Cintaku tak mungkin beralih

Dm

Sampai mati hanya

G

Cintaku padamuuuuu...

Overtune

[Interlude]

D F# Bm B Em A D

Bm Em

Walau masih bisa senyum

F# Bm

Namun tak selepas dulu

A E A

Kini aku kesepian

[Chorus]

D

Kamu dan segala kenangan

F#

Menyatu dalam waktu

Bm B

Yang berjalan dan aku

G

Kini sendirian

Em A

Menatap dirimu hanya bayangan

A

Hanya bayangan huuu......

D

(Tak ada yang lebih pedih)

F# Bm

Daripada kehilangan dirimu

B G

Cintaku tak mungkin beralih

Em A

Sampai mati hanya cinta padamu

A D

Tak ada yang lebih pedih

F# Bm

Daripada kehilangan dirimu

B G

Cintaku tak mungkin beralih

Em D A

Sampai mati hanya cinta padamu

Bm

Kumencintaimu

Bm

Kamu dan kenangan

(Tribunnews.com)

