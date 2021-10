Chord Gitar Lagu Masih - Rossa, Kunci dari D Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Masih yang dipopulerkan oleh Rossa.

Penyanyi Rossa merilis lagu berjudul Masih pada 13 November 2020.

Lagu Masih bercerita tentang seseorang yang gagal move on.

Chord Gitar Lagu Masih - Rossa

Intro : D Bm C



D Bm

Sulit ku melangkah pergi

C A

Bila kau masih disini

D Bm

Gagal diriku melupa

C A

Tiap engkau menyapa



Reff :

D Bm

Aku masih menyayangimu

B Em A

Aku masih cinta padamu

D Bm

Bila masih saja kita bertemu

Em A

Semakin susah hati ini untuk

D

Melupakanmu



D Bm

Telah kuhapus fotomu

C A -E/G#

Dari bingkai di kamarku

F#m Bm

Tapi masih ada wajahmu

Em A

Singgahi mimpi-mimpi



Reff :

D Bm

Aku masih menyayangimu

B Em A

Dan aku masih cinta padamu

D Bm

Bila masih saja kita bertemu

Em A

Semakin susah hati ini untuk

D

Tuk melupakanmu..ooo yee



C Bm

Selalu.. kau buatku

Am G

Luluh dengan kata katamu

C Bm

Semakin.. kuhindari

Am B

Semakin aku ingin bertemu



Reff : Overtune

E C#m

(Aku masih menyayangimu)

C# F#m

(Dan aku masih cinta padamu)

B E C#m

Bila masih saja kita bertemu

F#m B

Semakin susah hati untuk lupakanmu



E C#m

Aku masih menyayangimu

C# F#m B

Dan aku masih cinta padamu

G#m C#m

Bila masih saja kita bertemu

F#m B

Semakin susah hati ini untuk



Outro : E C#m



A

Melupakanmu

E

Tuk melupakanmu

