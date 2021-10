Nikita Willy Gelar Gender Reveal, Jenis Kelamin Anak Pertama Terungkap, Tebakan Indra Priawan Keliru

TRIBUNNEWS.COM - Pesinetron Nikita Willy baru saja menggelar acara gender reveal pada Sabtu (16/10/2021).

Hal itu diketahui Tribunnews dari unggahan sang adik, Winona Willy.

Melalui unggahan Instagram akun pribadinya @nonawilly16 memposting sejumlah foto dan video.

Wanita yang akrab disapa Nona itu mengunggah lima foto sekaligus.

Foto pertama adanya potret dirinya dan sang kekasih saat melakukan mirror selfie di dalam lift.

Selanjutnya ada video detik-detik suami Nikita Willy, Indra Priawan saat mengumumkan jenis kelamin calon buah hatinya.

Rupanya, calon bayi yang dikanding wanita 27 tahun itu berjenis kelamin laki-laki.

"New baby boy is on his way here," tulis Nona di caption unggahannya.

Ia juga menggunggah foto bersama sang kakak yang memengang balon berwarna biru.

Unggahan Instagram Winona Willy. Ada video detik-detik suami Nikita Willy, Indra Priawan saat mengumumkan jenis kelamin calon buah hatinya.

Sementara itu, dari unggahan Instagram Story Nikita Willy, sang aktris tampak me-repost unggahan teman-temannya.