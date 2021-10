Chord Gitar Lagu Only - Lee Hi, Original Soundtrack Drakor Hometown Cha-Cha-Cha yang Viral di TikTok

Simak chord gitar dan lirik lagu Only yang dinyanyikan Lee Hi dalam artikel ini. Only adalah salah satu ost drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha.

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Only yang dinyanyikan Lee Hi dalam artikel ini.

Penyanyi Lee Hi merilis lagu Only pada 27 Agustus 2021.

Lagu Only menjadi salah satu original soundtrack drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha.

Saat ini, lagu Only menjadi viral di media sosial TikTok dan Instagram karena kerap dijadikan backsound.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Only - Lee Hi:

[Intro]

Dmaj7 B7

Em7 A7

Be my only one

Dmaj7 B7

ireoke bureugo shipeun ireum nae gyeote

Em7 A7 Dmaj7 B7

soneul japgoseo gachi georeoyo

[Verse 1]

Em7 A7

biga oneun bamedo weroweotteon najedo

Dmaj7 B7

geudae hwanhan bitkkaleul naege gadeuk chilhaejweoyo

B7 A7 Dmaj7 B7

naega deo jalhalgeyo ireoke gachi isseojundamyeon

[Chorus]

B7

Now I believe

Em7 A7

rarallarallara bureuneun norae

Dmaj7 B7

chatgo chatgo chaja hemaeideon geudaewa

Em7

My, oh my, oh my, oh nae sarang

A7 Dmaj7 B7

Be my only love

Em7 A7

georeo georeoganeun balgeoreummada

Dmaj7 B7

gibun joa kkok duriseo chuneun chum gata

Em7

My, oh my, oh my, oh nae sarang

A7 Dmaj7 B7

Be my only love

[Verse 2]

Em7 A7

Be my only one

Dmaj7 B7

ijeneun sumgiji angodo malhal su isseo

Em7 A7

geureokena malhago shipdeon

Dmaj7

I say I love you

Em7 A7

shwigo shibeun bamedo bappeudeon achimedo

Dmaj7 B7

geudae naege shwil goseul maeumsoge maryeonhaeyo

Em7 A7

naega deo jalhalgeyo geu mameul

Dmaj7

naege nanweojundamyeon

[Chorus]

B7

Now I believe

Em7 A7

rarallarallara bureuneun norae

Dmaj7 B7

chatgo chatgo chaja hemaeideon geudaewa

Em7

My, oh my, oh nae sarang

A7 Dmaj7 B7

Be my only love

Em7 A7

My only one geudaereul bomyeon

Dmaj7 B7

gidaego shipeo gajigo shipeo

Em7 A7

i sarangiramyeon eoseolpeun kkumdo

Dmaj7 B7

irweojil geot gateunde

B7

Now I believe

Em7

georeogeoreo ganeun balgeoreummada

Dmaj7 B7

gibun joa kkok duriseo chuneun chum gata

Em7

My, oh my, oh my, oh nae sarang

A7 Dmaj7 B7

Be my only love

[Outro]

Em7 A7 Dmaj7 B7

Em7 A7 Dmaj7

‘My only one’

