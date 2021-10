Chord Gitar Lagu Semusim - Marcell, Kunci dari Am: Semuanya T'lah Terjadi, Cintaku Telah Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah chord gitar dan lirik lagu yang berjudul "Semusim" yang dipopulerkan oleh Marcell.

Lirik lagu "Semusim" diciptakan oleh Joel Achmad.

Lagu ini termasuk dalam album bertajuk "Marcell" dan rilis pada tahun 2003 lalu.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Semusim - Marcell:

Intro : Am C F

Am C D G

Am C D G



Am C F

semuanya t'lah terjadi

Am C D G

cintaku telah pergi

Am C F

dan kini ku sendiri

Am C D G

tanpa dirimu lagi



Dm G F G

tak mudah menepis cerita indah



Reff:

F Em Am

semusim t'lah kulalui

Dm G Am A

t'lah kulewati tanpa dirimu

F Em Am

tetapi bayang wajahmu

Dm G Am (A)

masih tersimpan di hati



Am C F

tak pernah kubayangkan

Am C D G

kau putuskan cintaku

Am C F

ku coba tuk lupakan

Am C D G

semua tentang dirimu



Dm G F G

tak mudah bagiku melupakanmu



Kembali ke : Reff (2x)



Musik: Dm G C G Am

Dm G C F Em Am

.

Kembali ke : Reff (2x)

