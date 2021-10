Chord Lagu Aku Milikmu (Malam Ini) - Pongki Barata, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Aku Milikmu (Malam Ini) yang dipopulerkan oleh Pongki Barata.

Penyanyi Pongki Barata merilis lagu berjudul Aku Milikmu (Malam Ini) pada tahun 2011.

Lagu Aku Milikmu (Malam Ini) termuat dalam album milik Pongki bertajuk 'Sunrise'.

Chord Gitar Lagu Aku Milikmu (Malam Ini) - Pongki Barata

[intro] C D G 2x





G GMaj7 G GMaj7

ku pikir kau sudah melupakan aku

C Bm Am D

ternyata hatimu masih membara untukku

G GMaj7 G GMaj7

waktu kan berlalu tetapi tidak cintaku

C Bm Am Cm D

dia mau menunggu untukmu untukmu



[chorus]

C D G

aku milikmu malam ini

C D Em

kan memelukmu sampai pagi

C B Em

tapi nanti bila ku pergi

Am D G

tunggu aku di sini



[intro] C D G



G GMaj7 G GMaj7

waktu kan berlalu tetapi tidak cintaku

C Bm Am Cm D

dia mau menunggu untukmu untukmu



[chorus]

C D G

aku milikmu malam ini

C D Em

kan memelukmu sampai pagi

C B Em

tapi nanti bila ku pergi

Am D G

tunggu aku di sini



[solo] G

C Bm Am D



[chorus]

C D G

aku milikmu malam ini

C D Em

kan memelukmu sampai pagi

C B Em

tapi nanti bila ku pergi

Am D G

tunggu aku di sini



Am D G

tunggu aku di sini

