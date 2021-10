Chord Gitar dan Lirik Lagu Bintang Hidupku - B I P: Aku Slalu Bernyanyi, Lagu yang Engkau Ciptakan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bintang Hidupku dipopulerkan oleh band B I P.

Bintang Hidupku dirilis pada 2004.

Lagu Bintang Hidupku masuk dalam album bertajuk Udara Segar.

Genre dari lagu ini adalah pop dan rock.

Chord Gitar dan Lirik Bintang Hidupku - B I P: Aku Slalu Bernyanyi, Lagu yang Engkau Ciptakan

Chord gitar dan lirik lagu Bintang Hidupku - B I P:

Intro : Am F

Am Em

Aku slalu bernyanyi

Bb A Dm

lagu yang engkau ciptakan

A Dm G

kau nyanyikan

Am Em

Dan aku slalu ikuti

Bb A Dm

semua cerita tentangmu

A Dm G

hari-harimu

Reff:

C C7 F

Kau jadi inspirasiku

E

semangat hidup

Am

di saat aku sedih

F

di saat aku senang

Am F

saat sendiri dan kesepian

F G C

kau bintang di hatiku

Intro: C F C F

Am Em

Apapun yang kau lakukan

Bb A Dm

baik dan buruk bagiku

A Dm G

tetap indah

Am Em

tak satupun alasan

Bb A Dm

untuk melupakanmu

A Dm G

meninggalkanmu

Reff:

C C7 F

Aku slalu berdiri

E

mendukungmu

Am

di kala kau terbang

F

di kala kau jatuh

Am F

sampai mati ku kan tetap setia

C C7 F

Aku slalu berdiri

E

dibelakangmu

Am

di kala kau dipuja

F

di kala kau dihina

Am F

sampai mati ku kan tetap membela

Dm C# C F

Kau tetap bintang ku

Dm C# C F

Kau lah superstar ku

