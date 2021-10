Chord Gitar dan Lirik Lagu Haruskah Aku Mati - Woro Widowati: Aku Sekuat Hati Bertahan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Haruskah Aku Mati yang dinyanyikan oleh Woro Widowati.

Lirik lagu ini diciptakan oleh Sapto dan Wanda Mahardika.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube PERDANA RECORD.

Hingga Rabu (20/10/2012) video klip tersebut telah ditonton lebih dari 8,4 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Haruskah Aku Mati - Woro Widowati:

Am G Dm

G Am E

Am G Dm

G Am

.

Am

andai kau merasakan

G

sakit yang kau berikan kepadaku

Dm

kuyakin kau tak akan

Am E

sanggup untuk beratahan

.

Am

andai yang kau lakukan

G

dapat ku kembalikan kepadamu

Dm

ku pastikan dirimu

Am

lebih rapuh dariku

.

G

namun ku tak ingin

F G Am

lukai ha timu

.

F E

.

Am Dm

aku sekuat hati bertahan

F Am E

kamu sebisanya menghancurkan

Am Dm

aku mengalah kerana cinta

F Am

kamu sengaja menggores luka

.

G C

dengan cara apa lagi

G Am

kau melunakkan hati

G C

haruskah diriku mati

G Am

agar kau bisa hargai

.

Am G Dm

G Am E

Am G Dm

G Am

.

.

Am G Dm

G Am E

Am G Dm

G Am

