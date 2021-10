Chord Gitar Lagu Kenanglah Aku - Naff, Kunci Mudah Dimainkan untuk Pemula: Mungkin Suatu Saat Nanti

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Kenanglah Aku yang dipopulerkan oleh grup band Naff.

Lagu ini dirilis pada 2009 dalam album berjudul Senandung Hati dan Jiwa.

Chord gitar Kenanglah Aku - Naff dapat dimainkan dengan mudah.

Inilah chord gitar lagu Kenanglah Aku - Naff:

Intro: C G Am Dm C G

C G/B Am

karamnya cinta ini

Dm F G

tenggelamkanku di duka yang terdalam

C G/B Am

hampa hati terasa

Dm F G

kau tinggalkanku meski ku tak rela

F G Am

salahkah diriku hingga saat ini

Dm F G

ku masih mengharap kau tuk kembali

Chorus:

F G C

mungkin suatu saat nanti

Dm G C

kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

bila nanti kau tak kembali

Dm G

kenanglah aku sepanjang hidupmu

Interlude: F Em Dm G C F Em Dm G

C G/B Am

dalamnya cinta ini

Dm F G

tenggelamkanku di duka yang terdalam

C G/B Am

hampa hati terasa

Dm F G

kau tinggalkanku meski ku tak rela

F G Am

salahkah diriku hingga saat ini

Dm F G

ku masih mengharap kau tuk kembali

Chorus:

F G C

mungkin suatu saat nanti

Dm G C

kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

bila nanti kau tak kembali

Dm G

kenanglah aku sepanjang hidupmu

F G C

mungkin suatu saat nanti

Dm G C

kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

bila nanti kau tak kembali

Dm G

kenanglah aku sepanjang hidupmu

Coda: F Em Dm G C

