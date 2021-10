Chord Gitar Rumpang - Nadin Amizah, Kunci Mudah Dimainkan: Mereka Lupa tentang Mimpi Buruk

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Rumpang yang dipopulerkan oleh Nadin Amizah dalam artikel ini.

Lagu Rumpang pertama kali dirilis Nadin Amizah pada tahun 2018 dalam album yang bertajuk sama.



Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Nadin Amizah pada 31 Oktober 2018.



Rumpang meraih berbagai penghargaan antara lain AMI Award untuk Pendatang Baru Terbaik Terbaik, AMI Award untuk Karya Produksi Folk/Country/Balada Terbaik.



Berikut ini chord gitar Rumpang - Nadin Amizah:



C C C C

G F Em Dm



[Verse 1]

C Dm Em

Pagi tadi aku masih menangis

C Dm C

Ada rasa yang tak kunjung mati

F G Am

Ada seseorang di atasku

F G G

Menahan semua rasa malu



G F Em Dm



C Dm Em

Sempat ku berpikir masih bermimpi

C Dm C

24/7 tanpa henti

F G Am

Matahari dan bulan saksinya

F G G

Ada rasa yang tak mau hilang



[Pre-Chorus]

F G F G C

Aku takut sepi tapi yang lain tak berarti



[Chorus]

C Dm Em

Katanya mimpiku 'kan terwujud

C Dm C

Mereka lupa tentang mimpi buruk

F G F G C

Tentang kata maaf, sayang aku harus pergi



C Dm Em

Sudah kuucap semua pinta

C Dm C

Sebelum ku memejamkan mata

F G F G C

Tapi selalu saja kamu tetap harus pergi



C C C C

G F Em Dm



[Verse 2]

C Dm Em

Sempat ku berpikir masih bermimpi

C Dm C

Bertahun berlanjut tanpa henti

F G Am

Kulitmu yang memudar saksinya

F G G

Tetap rasaku tak pernah hilang



[Pre-Chorus]

F G F G C

Aku takut sepi tapi yang lain tak berarti



[Chorus]

C Dm Em G

Katanya mimpiku 'kan terwujud

C Dm C Em

Mereka lupa tentang mimpi buruk

F G F G C

Tentang kata maaf, sayang aku harus pergi



C Dm Em G

Sudah kuucap semua pinta

C Dm C Em

Sebelum ku memejamkan mata

F G F G

Tapi selalu saja kamu tetap harus pergi



Am Emaj F D7



[Bridge]

Am Emaj

Banyak yang tak ku ahli

F D7

Begitu pula menyambutmu pergi

Am Emaj

Banyak yang tak ku ahli

F D7

Begitu pula menyambutmu pergi

Am Emaj

Banyak yang tak ku ahli

F D C

Begitu pula menyambutmu tak kembali



C Dm Em

C Dm C



[Outro]

C Dm Em C Dm C

Katanya, mimpiku, akan terwujud

C Dm Em G C Dm C

Mereka, berbohong, mimpiku tetap semu

(Tribunnews.com)