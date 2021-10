Nongol Petisi 'Proses Hukum Bagi Rachel Vennya', Si Pembuat Serukan Orang Indonesia Harus Taat Hukum

TRIBUNNEWS.COM - Kelakuan Rachel Vennya yang sama sekali tak menjalani karantina usai bepergian dari luar negeri, menuai kecaman dari berbagai pihak.

Masyarakat Indonesia dibuat geram. Sebab, selebgram kondang itu, mengabaikan aturan penting dalam rangka menanggulangi pandemi covid-19 yang hampir 2 tahun ini berlangsung.

Bahkan di situs Change.org kini muncul petisi agar Rachel Vennya segera diproses secara hukum atas perbuatannya tersebut.

Petisi itu dibuat oleh netizen bernama Natyarina Avie.

"Segera Proses Hukum Bagi Rachel Vennya Berani Kabur dari Karantina" demikian judul petisi itu, seperti dikutip Kompas.com.

Pembuat petisi menjelaskan bahwa seluruh warga Indonesia harus menaati peraturan.

"All Indonesian need to follow the law, if you can broke them so you have to be responsible!" tulis di bagian penjelasan petisi.

Ketika berita ini dibuat, petisi tersebut sudah ditandatangani lebih dari 11.100 dan akan segera menuju target 15.000 tanda tangan.

Tidak sedikit netizen yang berkomentar pedas menanggapi sikap Rachel itu.

"Buna berhak dipenjara," tulis netizen dengan akun Nurul Akmal.