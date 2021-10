Chord Gitar Lagu Tanpa Tergesa - Juicy Luicy, Kunci dari C Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Tanpa Tergesa yang dipopulerkan oleh Juicy Luicy.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Emotion Entertainment.

Hingga Kamis (21/10/2021) video tersebut telah ditonton lebih dari 42 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tanpa Tergesa - Juicy Luicy:

[Verse 1]

C

Jaga dulu jarak kita

Em

Jika tak ingin akhirnya

Dm G

Kau menangis lagi

C

Jangan terlalu kau dekat

Em

Jangan buat terikat

Dm G

Coba kau rasakan lagi



[Pre-Chorus]

Em Dm

Mungkin kau dapat perannya

Em G

Tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja



[Chorus]

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em Am

Luka lama ku juga belum reda

Dm G C

Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em A

Sakit sebelumnya masih kurasa

Dm G C

Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua



[Verse 2]

C

Jangan terlalu kau dekat

Em

Jangan buat terikat

Dm G

Coba kau rasakan lagi



[Pre-Chorus]

Em Dm

Mungkin kau dapat perannya

Em G

Tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja



[Chorus]

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em Am

Luka lama ku juga belum reda

Dm G C

Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em A

Sakit sebelumnya masih kurasa

Dm G C

Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua



[Chorus]

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em Am

Luka lama ku juga belum reda

Dm G C

Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya

F G

Bukan ku tak jatuh cinta

Em A

Lelah ulang kesalahan yang sama

Dm Em

Ku ingin kita jalani cinta (ku ingin kita)

F G

Ku ingin kita jalani cinta

C

Tanpa tergesa

C

Tanpa tergesa

Baca juga: Download Lagu MP3 Di Balik Layar - Juicy Luicy, Lengkap dengan Lirik, Chord Gitar & Video Klip

Baca juga: Chord Gitar Lagu Lantas - Juicy Luicy, Lengkap dengan Lirik Lagunya

Baca juga: Chord Gitar Lagu Mawar Jingga - Juicy Luicy: Mengapa Kita Ditakdirkan Berjumpa

(Tribunnews.com)

Artikel lainnya terkait Chord Gitar