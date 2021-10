Usai Pamer Foto Luka di Tubuhnya, Medina Zein Berdamai dengan Suami, Pahami Manusia Tak Sempurna

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Medina Zein meminta teman-temannya untuk tak perlu lagi menanyakan kondisi rumahtangganya bersama Lukman Azhari.

Melalui Instastory, Medina Zein menyebut hubungannya dengan sang suami sudah membaik. Keduanya sudah saling memaafkan.

Medina Zein pribadi menyadari bahwa permasalahan dalam rumah tangga akan selalu ada.

“Dalam hal ini saya menyadari bahwa masalah rumah tangga itu akan selalu ada, at the and we have realized kesalahan bukan hanya dari suami saya tetapi kesalahan saya juga pasti ada,” tulis Medina Zein dikutip dari Instagram story pribadi-nya, Kamis (21/10/2021).

Menurut dia, memperpanjang sebuah masalah hanya akan menambah kekecewaan.

“Saya sudah terikat dalam pernikahan dan tidak semudah itu membuat keputusan, saya sudah berpikir beberapa hari kemarin sampai akhirnya i’ve got the answer tidak usah menyalahkan kekurangannya, karena tidak ada manusia yang terlahir sempurna,” tulis Medina.

Medina Zein yang didampingi suaminya, Lukman Azhari di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, akhir pekan lalu. Medina Zein Bangga Wakili Indonesia di Fashion Show yang Bakal Disaksikan Istri Presiden Turki (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Keputusan Medina untuk berdamai sudah dipikirkan secara mendalam. Dia memastikan sudah saling memaafkan dengan Lukman.

“Bagaimanapun saya harus tetap taat, tidak usah memaksakan diri untuk merubah kepribadiannya, cukup motivasi dan doakan untum kebaikan nya karena hidayah itu urusan Allah swt semata. Yang harus saya lakukan sekarang sudah adalah bersyukur, bersabar dan ikhlas. Dan kita sudah saling memaafkan,” tulis Medina.

“Sudah menyelesaikan secara dewasa dan saling memperbaiki diri. Kita adalah catatan dari Allah swt yang tak pernah padam, semua masalah akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan,” sambungnya.

