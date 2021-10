Album Tutur Batin, Curhat Pilu Yura Yunita Perihnya Dianggap Kurang Cantik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yura Yunita merilis album terbarunya yang sangat emosional bagi dirinya.

Album berjudul 'Tutur Batin' adalah curhat Yura ketika dirinya dipandang sebelah mata karena penampilannya.

"Buat aku, Tutur Batin menyuarakan suara hati aku. Aku nggak akan berkompromi dengan nilai-nilai yang hadir ke aku," ujar Yura Yunita dalam jumpa pers secara daring, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Pesan Lagu Yura Yunita Berjudul Merakit yang Jadi Soundtrack Film NUSSA

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tenang - Yura Yunita, Kunci dari C Mudah Dimainkan

"Aku tetap jadi perempuan yang semakin berdiri tegak dan bisa bikin jalan cerita sendiri," lanjutnya.

Yura Yunita sempat menangis ketika mencaritakan bahwa dahulu dirinya sempat tak diterima publik maupun label musik.

Yura Yunita menangis.(Istimewa)

Bukan karena musiknya, melainkan keadaan tubuh dan wajah yang dianggap tak sesuai dengan kebutuhan industri.

"Dulu sebelum lagu ini tercipta ya aku pernah dibilang nggak sempurna, aku dibilang nggak punya look material industri," katanya sembari menangis.

"Meskipun lagu aku diterima, tapi mereka bilang aku not beauty enough. Ya begitu, (disebut) pendek, kulit aku begini, ya aku tanya kenapa?," ungkapnya.

Dalam lagu yang memiliki judul sama dengan albumnya yakni Tutur Batin, Yura ingin mengajak seluruh orang berhenti mengejar kesempurnaan.

"Ya lagu ini aku mau menyampaikan bahwa kita nggak perlu sempurna dengan apa adanya kita. Kita bisa bikin jalan sendiri," ucap Yura.

"Bahkan ketika kita bilang mau maju terus semakin banyak yang mau tutup jalan kita, but aku punya more way. Ini bukan proses yang mudah, butuh proses yang panjang ya," tegas Yura Yunita.