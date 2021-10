Chord Gitar Lagu Sabda Alam - Chrisye, Kicau Burung Bernyanyi

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Sabda Alam dari Chrisye.

Lagu ini dibawakan kembali dengan aransemen berbeda oleh sejumlah penyanyi tanah air.

Misalnya oleh Once Mikel, Vidi Aldiano hingga Eva Celia.

Nyanyikan Kembali Lagu Sabda Alam, Karisma Once Mekel Dibilang Mirip Mendiang Chrisye (kolase/instagram)

Chord Gitar Lagu Sabda Alam - Chrisye, Lirik 'Kicau Burung Bernyanyi'

D Em7

Kicau burung bernyanyi

D Em7 G

Tanda buana membuka hari

D Em

Dan embun pun memudar

A

Menyongsong fajar

D Em

Sejenak ku terlena

D Em G

Akan kehidupan yang fana

D Em

Nikmat alam semesta

A

Nusa indah nirmala

C G Dm G

Serasa pagi tersenyum mesra

C G Dm G

Tertiup bayu membangkit sukma

C G Dm G

Adakah esok kan tersenyum jua

C G Am D7 G

Memberi hangatnya sejuta rasa

Reff:

Em B7 C G C

Sabda alam, menghanyutkan suasanaku

E7 A7

Kadangkala kebosanan mencekam jiwa

Em B7 C G C

Sabda alam, bebuah kodrat tak tertahan

E7 A7

Rasa cinta, rasa nista berpadu satu

(Tribunnews.com)