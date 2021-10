Chord Gitar Sampek Tuwek - Denny Caknan: Sampek Tuwek Kowe Ra Bakal Tak Culno

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sampek Tuwek dipopulerkan Denny Caknan.

Chord gitar Sampek Tuwek - Denny Caknan

[Intro] G D/F# Em D C D G

G

Seneng.. seneng bareng

C

susah.. susah bareng

Am

nyanding sliramu..

D

sayang sliramu..

Bm

Wis tak angen-angen..

Em

kowe bakal dadi jodohku

Am

wis tak angen-angen..

D

kowe dadi pilihanku

D/F# G A D

G

Tenang.. rasah sepaneng

C

tenang.. aku wis seneng

Am

rene.. rangkulen aku

D

tak nggo sangu turuku

Bm

Mbesok miliho dino

Em

kowe tak lamar..

Am

rasah nduwe roso, aku ninggalno

D

awak'e dewe wis dadi siji..

[Chorus]

G

Sampek tuwek..

D/F# Em

kowe ra bakal tak culno

D C

masio wis ra wancine

D

sayang-sayangan neng kene

Bm

Siji-sijine wong

Em

seng nggawe ayem'e ati

Am D

nggawe urepku.. seneng..

G D/F# Em

mesem saben bengi..

G D/F# Em

hu..wo...ooo..

C

Wis tak angen-angen..

(wis tak angen-angen)

D

kowe bakal dadi jodohku..

G

Oh.. seneng.. seneng bareng

C

susah.. susah bareng

Am

nyanding sliramu..

D

sayang sliramu..

Bm

Wis tak angen-angen..

Em

kowe bakal dadi jodohku

Am

wis tak angen-angen..

D

kowe dadi pilihanku

G

Tenang.. rasah sepaneng

C

tenang.. aku wis seneng

Am

rene.. rangkulen aku

D

tak nggo sangu turuku

Bm

Mbesok miliho dino

Em

kowe tak lamar..

Am

rasah nduwe roso, aku ninggalno

D

awak'e dewe wis dadi siji..

[Chorus]

G

Sampek tuwek..

D/F# Em

kowe ra bakal tak culno

D C

masio wis ra wancine

D

sayang-sayangan neng kene

Bm

Siji-sijine wong

Em

seng nggawe ayem'e ati

Am D

nggawe urepku.. seneng..

G D

mesem saben bengi..

G

Sampek tuwek..

D/F# Em

kowe ra bakal tak culno

D C

masio wis ra wancine

D

sayang-sayangan neng kene

Bm

Siji-sijine wong

Em

seng nggawe ayem'e ati

Am D

nggawe urepku.. seneng..

G Em

mesem saben bengi..

Am D

Nggawe urepku.. woo..

G

mesem saben bengi..

