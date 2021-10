Kolaborasi dengan MVN, Upaya CATCHPLAY+ Tingkatkan Layanan Film Streaming

TRIBUNNEWS.COM – Layanan film streaming CATCHPLAY+ dan grup media berbasis langganan terkemuka di Indonesia, MNC Vision Networks Tbk (“MVN”), sepakat bekerjasama untuk menyediakan konten dengan kualitas terbaik.

Kerjasama tersebut juga sekaligus memperluas jangkauan siaran mereka bagi lebih banyak pemirsa di Indonesia.

Mulai hari ini, Jumat (22/10/2021), pelanggan berbagai platform MVN, dapat menikmati konten hiburan unggulan yang disediakan CATCHPLAY+ langsung dari layar TV mereka (melalui set top box), aplikasi iOS/Android, PC, dan browser web seluler lainnya.

Ini berlaku bagi pelanggan DTH Satellite Pay TV (MNC Vision) premium dan DTH Prabayar (K-Vision), serta penyedia IPTV & Broadband (MNC Play dan PLAYBOX), yang merupakan anak perusahaan MVN.

MVN memiliki lebih dari 12 juta pelanggan di beberapa unit bisnis mereka, dan merupakan bagian dari MNC Media Group. MNC Vision adalah pelopor TV berbayar DTH premium di Indonesia, dan saat ini merupakan operator DTH pasca bayar terbesar di Tanah Air.

Sementara MNC Play adalah penyedia fixed broadband dan IPTV berbasis fiber, yang mencakup 1,5 juta home pass dan saat ini memiliki hingga 300.000+ pelanggan.

Kolaborasi dengan MVN merupakan terobosan strategis yang dilakukan CATCHPLAY+ di tengah pandemi.

“Selain kemitraan yang telah terjalin dengan beberapa ISP, TV berbayar, dan operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia, kami dengan senang hati mengumumkan kolaborasi baru dengan MVN. Kami percaya pelanggan MVN, terutama penggemar film dan serial, akan menikmati tayangan blockbuster Hollywood terbaru dan serial drama internasional yang disediakan oleh CATCHPLAY+, dan banyak di antaranya merupakan tayangan eksklusif hanya untuk penonton di Indonesia,” ujar CEO CATCHPLAY Group, Daphne Yang.

Penawaran konten terbaru CATCHPLAY+ bulan ini termasuk A Quiet Place 2, The Conjuring 3, GI Joe: Snake Eyes, The Superdeep, Godzilla VS Kong, Suicide Squad, Spiral: From The Book of Saw, Wrath of Man selain Wonder Woman 1984, Mortal Kombat, serial BBC First, dan favorit penonton lokal seperti Bebas, serta ratusan judul baru yang ditambahkan setiap bulan.

CEO MVN, Ade Tjendra mengatakan, sebagai grup media berbasis langganan terbesar dan terlengkap di Indonesia, MVN berkomitmen untuk selalu menyediakan kualitas hiburan dan informasi beragam pilihan terbaik kepada pelanggannya.

“Kami konsisten menghibur warga Indonesia dengan menyediakan konten multi-genre terkemuka di pasar, dan makin memperluas jangkauan ke digital natives di Indonesia melalui platform OTT Vision+.”

“Kami menyambut positif kerjasama dengan CATCHPLAY+ untuk memperkaya pengalaman menonton pelanggan, dengan pilihan judul film yang lebih luas. Dengan demikian, kami dapat memperkuat posisi sebagai ‘The Real Movies Spot for Movie Mania'. Dengan tambahan CATCHPLAY+, kami menghadirkan rangkaian lengkap genre film kepada pelanggan, mulai dari Bollywood hingga Hollywood, dan dari Timur hingga Barat dalam budaya yang luas. Pelanggan MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan PLAYBOX sekarang dapat menikmati promo launching spesial, yakni diskon hingga 30% untuk semua paket dan akses tambahan ke judul-judul Single Rental,” ujar Ade Tjendra.

Untuk menikmati konten CATCHPLAY+ melalui layanan MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan PLAYBOX, pelanggan dapat memilih berbagai paket bulanan Movie Lovers Basic Plan CATCHPLAY+ mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan yang dibundel dengan paket MVN. Penawaran khusus tersedia selama periode promosi peluncuran.

Selain paket Movie Lovers Basic, pelanggan juga dapat memilih Single Rentals, di mana pelanggan dapat menyewa film terbaru pilihannya dengan harga sangat terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp22.000 (belum termasuk pajak) per judul. Setiap akun pelanggan CATCHPLAY+ dapat digunakan di lima perangkat terdaftar, dan memenuhi syarat untuk menonton di dua perangkat secara bersamaan, termasuk PC, ponsel, tablet, dan televisi. Ini adalah solusi sempurna untuk menonton dan menikmati waktu berkualitas bersama keluarga, kerabat, atau teman.