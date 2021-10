Chord dan Lirik Lagu Runtuh - Feby Putri ft. Fiersa Besari: Namun Bolehkan Sekali Saja Ku Menangis

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Runtuh yang dipopulerkan oleh Feby Putri dan Fiersa Besari, lengkap dengan lirik.

Lagu ini dirilis pada 1 Oktober 2021 lalu, bercerita tentang perasaan seseorang yang sedang tidak baik-baik saja namun tetap mencoba bahagia.

Hingga artikel ini terbit, Runtuh juga masuk dalam daftar tangga lagu Top 50 Indonesia di platform Spotify, tepatnya di urutan ke 2.

Tak hanya itu, lagu Runtuh juga sedang populer di aplikasi TikTok sebagai background song.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Runtuh - Feby Putri Feat Fiersa Besari:

(Intro)

C F C F



C Am

ku terbangun lagi.. di antara sepi

G F

hanya piki..ran yang.. ramai..

C Am

mengutuki diri.. tak bisa kembali

G F

tuk mengubah.. alur.. kisah..

G Am F

ketika mereka meminta tawa..

G Am F

ternyata rela tak semudah kata..

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C F

sebelum kembali membohongi diri

C Am

ketika kau lelah.. berhentilah dulu

G F

beri ruang.. beri.. waktu..

G Am F

mereka bilang syukurilah saja..

G Am F

padahal rela tak semudah kata..

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

sebelum kembali membohongi diri

F

haha haaa.. haha haaa..

C F

haha haa aa..

(Int.)

Em F Am G

F G..



(Reff)

C F C

kita hanyalah manusia yang terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

ku tak ingin lagi membohongi diri..

F Fm (C)

ku ingin belajar menerima diri

Video Runtuh - Feby Putri Feat Fiersa Besari

