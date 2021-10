Chord Gitar Apa Kabar Mantan - NDX A.K.A, Viral di TikTok: Apa Kabar Wong Sing Tahu Tak Sayang

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Apa Kabar Mantan dalam artikel berikut ini.

Lagu Apa Kabar Mantan dinyanyikan oleh grup musik NDX A.K.A.

Diketahui, lagu ini dirilis pada 29 Maret 2021.

Video klipnya telah tayang di YouTube NDXAKA TV dan sudah ditonton lebih dari 13 juta kali hingga Minggu (24/10/2021).

Lagu Apa Kabar Mantan kini tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: apa kabar wong sing tau tak sayang, apa kabar wong sing tau tak gawe nyaman.

Chord Gitar Apa Kabar Mantan - NDX A.K.A:

[Intro]

G C D G

Em Am C D

[Reff]

G C

apa kabar wong sing tau tak sayang..

Am D

apa kabar wong sing tau tak gawe nyaman

Bm Em

susah seneng janjine bebarengan..

C D

ning akhire koe lungo ninggal kenangan..

G C

atiku ra bakal serapuh kui..

Am D

masalah percintaan tak piker keri..

Bm Em

masalalu ra perlu tak baleni..

C D

teko tenang kabeh uwis tak gawe..

G

la..li..

G C

hey apa kabar mantanku sing tau neng atiku

D G

kelingan ra karo aku sing tau ngisi atimu

Em Am

mbien bubare mergo koe ono sing liyane

C

waton minggat ninggal lungo

D

aku sing ono neng kene

G C

tangise ati iki mergo koe sing njalari

D G

bahagiaku hancur ketika tresno iki di bagi

Em

cerita cinta sing tak bangun

Am

nganti tibo tangi

C D

terimakasih luka ini sekian ku pamit pergi

[Reff]

G C

apa kabar wong sing tau tak sayang..

Am D

apa kabar wong sing tau tak gawe nyaman

Bm Em

susah seneng janjine bebarengan..

C D

ning akhire koe lungo ninggal kenangan..

G C

atiku ra bakal serapuh kui..

Am D

masalah percintaan tak piker keri..

Bm Em

masalalu ra perlu tak baleni..

C D

teko tenang kabeh uwis tak gawe..

G

la..li..

G C

raiso di baleni getun kui tibo mburi

D G

koe mbien ra kelingan po pas aku mbok larani

Em Am

saiki koe ngemis njaluk aku akon bali

C D

yo sorry sepurane ati iki wis ra sudi

G C

saiki lungamu ora bakalan tak gondeli

D G

opo meneh ora mungkin nganti koe tak tangisi

Em Am

sementara tak ngene wae aku dewe wani

C

matur sembah nuwun sanget

D G

sampun nate nglarani..

G C

mas kang mas sing sepurane tenan..

D G

mbiyen tau nggawe atimu kelaran..

Em Am

tak kiro dek'e iki luwih sayang..

C D

jebul akhire tresnoku nggo dolanan..

G C

po ra kroso sampean tak kangeni..

D G

pengen dadi siji kabeh dibaleni..

Em Am

tulong ngertio isi ati iki..

C D

sumpah matiku ra bakal tak larani..

[Reff]

G C

apa kabar wong sing tau tak sayang..

Am D

apa kabar wong sing tau tak gawe nyaman

Bm Em

susah seneng janjine bebarengan..

C D

ning akhire koe lungo ninggal kenangan..

G C

atiku ra bakal serapuh kui..

Am D

masalah percintaan tak piker keri..

Bm Em

masalalu ra perlu tak baleni..

C D

teko tenang kabeh uwis tak gawe..

G

la..li..

G C

apa kabar wong sing tau tak sayang..

Am D

apa kabar wong sing tau tak gawe nyaman

Bm Em

susah seneng janjine bebarengan..

C D

ning akhire koe lungo ninggal kenangan..

G C

atiku ra bakal serapuh kui..

Am D

masalah percintaan tak piker keri..

Bm Em

masalalu ra perlu tak baleni..

C D

teko tenang kabeh uwis tak gawe..

G

la..li..

Video Klip Apa Kabar Mantan - NDX A.K.A:

