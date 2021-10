Chord Gitar dan Lirik Lagu Dari Hati - Club Eighties: Mulai dari G, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Dari Hati yang dipopulerkan oleh Club Eighties.

Dari Hati dirilis pada 2005.

Lagu Dari Hati tergabung dalam album bertajuk "Summer 83".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Pelan-Pelan Saja - Kotak, Kunci dari C: Lepaskanlah Ikatanmu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Dari Hati - Club Eighties: dari G, Kunci Mudah Dimainkan (Shutterstock)

Baca juga: Chord Gitar Lagu Melepasmu - Drive, Kunci Mudah Dimainkan: Semakin Ku Menyayangimu

Chord Gitar dan Lirik Dari Hati - Club Eighties

[intro] G D Em C

G Em D D7

G Em D

Andai engkau tahu,

Bm C Em D

bila menjadi aku, sejuta rasa di hati

G Em D

Lama t’lah ku pendam,

Bm C D

tapi akan ku coba mengatakan

Reff:

G D Em

Ku ingin kau menjadi milikku,

Bm C

entah bagaimana caranya,

G Am D

lihatah mataku, untuk memintamu

G D Em

Ku ingin jalani bersamamu,

Bm C

coba dengan sepenuh hati,

G Am

ku ingin jujur, apa adanya,

D G D

dari hati

G Em D

Kini engkau tahu

Bm C Em D

aku menginginkanmu, tapi tak’kan ku paksakan

G Em D

Dan ku pastikan

Bm C D

kau belahan hati, bila milikku

G D Em

Ku ingin kau menjadi milikku

Bm C

entah bagaimana caranya

G Am D

lihatah mataku, untuk memintamu

G D Em

Ku ingin jalani bersamamu

Bm C

coba dengan sepenuh hati

G Am D

ku ingin jujur, apa adanya

Bm C

Menarilah bersama ku

Em D

dengan bntang-bintang

Bm C

Sambutlah diri ku

D

untuk memelukmu

G D Em

Ku ingin kau menjadi milikku

Bm C

entah bagaimana caranya

G Am D

lihatah mataku, untuk memintamu

G D Em

Ku ingin jalani bersamamu

Bm C

coba dengan sepenuh hati

G Am D

ku ingin jujur, apa adanya

C

dari hati

Bm

dari hati

Am D

dari hati

G

dari hati

Baca juga: Chord Gitar Janji Putih - Doddie Latuharhary, dari Kunci C: Beta Janji Beta Jaga Ale untuk Selamanya

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar