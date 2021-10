Chord Gitar dan Lirik Lagu Jika - Melly Goeslaw feat Ari lasso : Jika Teringat Tentang Dikau

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu yang dinyanyikan oleh Melly Goeslaw feat Ari Lasso.

Lagu Jika dirilis pada tahun 1999.

Single ini merupakan single yang paling populer dari album perdana Melly Goeslaw yang berjudul Melly.

Video musik Jika telah disaksikan lebih dari 25 Juta kali di YouTube.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Jika.

Intro : C Am C

Am E Am

Jika teringat tentang dikau

Dm G C ..E

Jauh di mata dekat di hati

Am E Am

Sempat terpikir tuk kembali

Dm G C

Walau beda akan kujalani

Dm G F E

Tak ada niat untuk selamanya pergi

F#m C# F#m

Jika teringat tentang dikau

Bm E A ..C#

Jauh di mata dekat di hati

F#m C# F#m

Apakah sama yang kurasa

Bm E A

Ingin jumpa walau ada segan

Bm E D C#

Tak ada niat untuk berpisah denganmu

Reff

F#m Bm E

Jika memang masih bisa mulutku berbicara

A D

Santun kata yang ingin terucap

Bm C# F#m

Kan kudengar caci dan puji dirimu padaku

F#m Bm E

Kita masih muda dalam mencari keputusan

A D

Maafkan daku ingin kembali

Bm C# F#m

Seumpama ada jalan tuk kembali

Musik : Am F#m Am



Am E Am

Jika teringat tentang dikau

Dm G C ..E

Jauh di mata dekat di hati

Dm G F E

Tak ada niat untuk selamanya pergi

F#m C# F#m

Jika teringat tentang dikau

Bm E A C#

Jauh di mata dekat di hati

Bm E D C#

Tak ada niat untuk berpisah denganmu

Kembali ke Reff

