Chord Bingkisan Tuhan - Sheila On 7: Sekian Lama Ku Menunggu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Bingkisan Tuhan, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Bingkisan Tuhan ini termuat di album So7 yang bertajuk 507, dirilis pada 2006 silam.

Lirik lagu Bingkisan Tuhan ini berkisah tentang sanjungan seseorang kepada pasangannya.

Berikut chord Bingkisan Tuhan dari Sheila On 7

[Intro] Em D C D#m



Em D Bm C

Jika kau dapat melihat parasmu dari mataku

Em D Bm C

Jika kau dapat mendengar suaramu dari telingaku

Em D Bm C

Jika kau dapat menyentuh ragamu lewat jemariku

Em D Bm C

Maka kau tau pasti dirimu tlah perindah hariku



[Intro] Em D C B

Em D C B



Em D Bm C

Jika kau dapat cium aromamu lewat kecupku

Em D Bm C

Jika kau dapat resapi mimpimu lewat tidurku

Em D Bm C

Kalau kau mau mencoba meramu hidupmu hidupku

Em D Bm C

Akan kau tau pasti dirimu tlah perindah hariku



Am G F#

Cobalah mengerti Cobalah mengerti

B

Cobalah mengerti



[Chorus]

C Em

Kekasih, kau bingkisan tuhan untukku

Em-F#-G D G-F#-E-D

Sekian lama ku menunggu

C Em

Kekasih, ku tergila-gila padamu

Em-F#-G D G-F#-E-D

Kusajikan bentuk hatiku

C D

Kekasih, dengar janjiku



[Intro] Em C D F#

Em C D F#



Am G F#

Cobalah mengerti Cobalah mengerti

B

Cobalah mengerti



[Chorus]

C Em

Kekasih, kau bingkisan tuhan untukku

Em-F#-G D G-F#-E-D

Sekian lama ku menunggu

C Em

Kekasih, ku tergila-gila padamu

Em-F#-G D G-F#-E-D

Kusajikan bentuk hatiku

C D

Kekasih, dengar janjiku



C Em

Kekasih, kau bingkisan tuhan untukku

Em-F#-G D G-F#-E-D

Sekian lama ku menunggu

C Em

Kekasih, ku tergila-gila padamu

Em-F#-G D G-F#-E-D

Kusajikan bentuk hatiku

C D

Kekasih, dengar janjiku



[Coda] Em C D F#

(Tribunnews.com)

